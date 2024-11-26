MasterChef 2025 başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı

Yağmur Dinç

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yapımcılığını üstlendiği MasterChef, ilgiyle takip ediliyor.

Şimdilerde MasterChef 2024 heyecanının yaşandığı kanalda, fenomen yarışmanın yeni sezonu için geri sayım başladı.

MasterChef 2025 için başvuruların açıldığı açıklandı.

Yarışmaya başvurmak isteyen şef adayları, sürece dair detayları araştırıyor.

Peki, MasterChef'e nasıl ve nereden başvurulur? İşte başvuru ekranı!

MASTERCHEF 2025 BAŞVURUSU

Masterchef başvurusu yapmak isteyenlerin öncelikle TV8'in internet sitesinde yayınlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurması gerekmektedir.

Adınız, soyadınız, doğum tarihi ve yeriniz, iş ve ev adresi ile irtibat numaraları gibi bilgilerden sonra yemek ve mutfak alanı ile ilgili genel soruları doğru ve eksiksiz doldurmalısınız.

Aynı zamanda yarışmacılardan çekecekleri bir video ile kendilerini tanıtmaları ve tecrübelerini anlatmaları istenmektedir.

-başvuru ekranı-