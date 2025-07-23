MasterChef 2025 yedek kadrosu netleşti: İşte o isimler

TV8'in fenomen yemek yarışması MasterChef'te her geçen bölümde artarak devam ediyor.

MasterChef 2025'in son bölümünde ana kadroya seçilen 10. isim Çağlar oldu

22 Temmuz Salı akşamı yayınlanan son bölümde ise rekabet bu kez yedek yarışmacılar arasında yaşandı.

KAZANAN YEDEKLER

Ana kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu.

İlk etapta en başarılı tabağı yapan, Nisa, Barış ve Alperen ana kadroya yedeklerden dahil oldu.

İkinci etapta ise Deniz yedeklere ismini yazdıran son yarışmacı oldu.