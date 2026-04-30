Herkes bu sahneyi konuşuyor: İşte Eşref Tek’in gençlere seslendiği o anlar

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, son bölümünde yer alan sahneyle geceye damga vurdu.

Gençleri şiddet sarmalından uzak durmaya, sanal dünyanın yanıltıcı etkisinden sıyrılıp eğitime sarılmaya davet eden etkileyici diyaloglar, izleyiciden tam not aldı.

Toplumsal farkındalık yaratan bu diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

EŞREF’TEN GENÇLERE MESAJ

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref Tek karakterinin belinde silah taşıyan gençlere dönerek yaptığı uyarı, sahnenin en dikkat çeken anı oldu.

Karakterin, “Hayat öyle bilgisayar oyunlarında gördüğünüz gibi akmıyor. Elinizdeki silahları bırakıp kalem tutacaksınız. Ailenizi üzmeyeceksiniz. Vatana hayırlı evlatlar olacaksınız.” sözleri, izleyiciler tarafından takdir topladı.

