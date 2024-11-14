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MasterChef Ezgi'nin yaşını duyan şaştı kaldı! "Hiç göstermiyor"

MasterChef Ezgi'nin yaşını duyan şaştı kaldı! "Hiç göstermiyor" MasterChef 2024 sezonunda kaşık alan ilk isim Ezgi Yıldırım oldu. Seyircilerin dikkatini çeken MasterChef Ezgi'nin yaşı ise duyanları şoke etti.