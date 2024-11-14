MasterChef 2024 sezonunda son 12 yarışmacı...
Finalde yarışacak isimler, yavaş yavaş netleşiyor.
Rekabetin her geçen gün arttığı yarışmada, bazı isimler adından söz ettiriyor.
MasterChef Ezgi Yıldırım ise ilk kaşık alan yarışmacı olarak başarısını ortaya koydu.
Geçtiğimiz günler yarışmacıların ilk 5 tahmininde de şampiyon Ezgi çıktı.
Ezgi Yıldırım'a dair araştırma yapan izleyiciler ise yaşını duyunca inanamadı.
Bakın MasterChef Ezgi kaç doğumlu imiş...
MasterChef Ezgi, 34 yaşında!
Yarışmaya katıldığı tarihte 2,5 yıldır profesyonel şeflik yaptığını söyleyen yarışmacı Lisans eğitimini Mühendislik Fakültesi'nde tamamladı.
30 yaşından sonra mutfağa yönelen yarışmacı Mutfak Sanatları Akademisi'nde aldığı eğitimlerin ardından Antalya'da sıcak mutfakta çalışmaya başladı.