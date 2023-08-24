MasterChef Güzide başörtüsü yorumlarına ateş püskürdü! "Hevesimiz kursağımızda..." MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Güzide Mercan, sosyal medyada başörtü bağlamasına gelen yorumlara tepki gösterdi.

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İlk olarak 2019 yılında MasterChef'e katılan Güzide Mertcan, All Star kadrosundan ilk haftalarda elendi.

35 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Güzide, yarışma akabinde sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi kazandı.

Sosyal medyadan ailesini paylaşan Güzide, takipçilerinden beğeni ve yorumlar alıyor. Ancak bu kez, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ünlü aşçı son olarak başörtüsü reklamı yaptı.

Başörtüsü eleştirildi

Bir takipçi ise Güzide Mertcan'a "Güzideciğim seni çok severim beğenerek takip ediyorum kurban olurum reklamını yap ama sakın bir daha böyle başörtü bağlama çok öpüyorum" yazdı.

Güzide ise bu yorumdan rahatsız olarak takipçisine "Siz de bana böyle söyleyin tamam ama sakın çoluğunuza çocuğunuza söylemeyin olur mu? Böyle böyle hevesimiz kursağımızda kalarak yaşıyoruz" diyerek sitemde bulundu.