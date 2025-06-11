MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu

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TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi hakkında aramalar hız kazandı.
Her sezonuyla izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.
MasterChef Türkiye hayranları yeni sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.
Peki, MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tarih...
MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor?
MasterChef Türkiye yeni sezonu 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.