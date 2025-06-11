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MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu

MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...