MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu! İşte MasterChef'in yeni kaptanları ve takımları..

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu! İşte MasterChef'in yeni kaptanları ve takımları..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı. Son 9 ismin kaldığı yarışmada heyecan en üst seviyede. İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmada yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken son olarak Fatma Nur elenerek yarışmaya veda eden isim oldu.

MasterChef Türkiye'de dokuz yarışmacı kaldı ve bu dokuz isim son dört isim arasına girmek için mücadele ediyor. 29 Kasım Pazartesi günü yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı.

Dokuz yarışmacı mavi takım kaptanı olabilmek için şeflerin istediği tabakları hazırladılar. Avantajı elde etmek için kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar arasından bir isim mavi takım kaptanlığını almaya hak kazandı.

Şefler kaptanlık oyununda yarışmacılardan, 58 çeşit malezemeden kutlama pastası yapmalarını istedi.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanlık oyunun kazanan isim Ayaz oldu. Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Gamze'yi seçti. İki isim yeni haftanın takımlarını belirledi. İşte bu haftanın takımları..

Mavi Takım

Ayaz (Kaptan)

Metin

Görkem

Yağız

Burak Kaya

Kırmızı Takım

Gamze (Kaptan)

Büşra

Kıvanç

Tolga