Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta.

Büyük final için geri sayım sürerken son yarı finalist olmak için Kerem ve Beyza ter döktü.

Yarışmacılar, "Ülkeler" temasıyla bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırladı.

Beyza ilk turda 19 puan aldı, Kerem ise 21 puan aldı.

Ana yemek turu için tezgahları başında ter döken yarışmacılardan Beyza 20,5 puan alırken; Kerem ise 26 puan aldı.

ANA YEMEĞİYLE KAŞIK ALDI: GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ana yemeğiyle kaşık alan Kerem, gözyaşlarını tutamadı.

Kerem, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Yorgunluk mudur, stres midir? Bilmiyorum ama bu sabah buraya çok iyi gelmedim ama ‘yapacağım’ dedim. O kaşığı alınca da yaşadıklarımın gözümün önünden geçti.”

KEREM FİNALE ADINI YAZDIRAN BİR DİĞER İSİM OLDU

Tatlı etabında da Kerem, ABD'den bir lezzeti yorumlarken; Beyza da Fransa'dan bir tatlıyı kendi lezzetleriyle hazırladı.

Beyza tatlı etabında 21,5 puan aldı ve geceyi 61 puanla bitirdi.

Kerem ise 15 puan aldı.

BEYZA ELENDİ

Geceyi 62 puanla noktalayan Kerem, MasterChef'te ilk 4'e kalan son isim oldu.

MasterChef hayallerine veda eden ve elenen isim ise Beyza oldu.

Şefler, Beyza'ya bu seviyeye gelmesinin büyük bir başarı olduğunu söylerken Beyza da "Bu eğitimi hiçbir yerde alamazdım." dedi.