MasterChef’te altın kaşığı kim aldı? 3. altın kaşığın sahibi… MasterChef All Star'da dün akşam heyecan doruklara yükseldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında Danilo Şef yere kaşık attı. Bakın 3. altın kaşığın sahibi kim oldu...

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MasterChef All Star, lezzet dolu anların yaşandığı ve rekabetin her geçen bölüm arttığı bir yarışma olarak izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

157. bölüm, mavi ve kırmızı takım arasında gerçekleşen çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

Bu bölümde, altı kişilik mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, zorlu bir yarışma için karşı karşıya geldi

İki aşamalı olan yarışmanın ilk turunda üç kişi, ikinci turunda ise üç kişi olarak performans sergiledi.

Yapılan tadımların ardından, deneyimli İtalyan şef Danilo Zanna, bu sezonun üçüncü altın kaşığını attı.

Bakın altın kaşığın sahibi kim oldu…

Mastechef’te 3. altın kaşığın sahibi kim oldu?

MasterChef All Star’da dün akşam heyecan dolu anlar yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından sezonun 3. altın kaşığı atıldı.

Geçtiğimiz bölümlerde altın kaşık alan isimler Barbaros ve Hasan olmuştu. Altın kaşık bu kez o yarışmacıya gitti.

Bu sezonun 3. altın kaşığı da sahibine ulaştı. Danilo Şef’in attığı altın kaşık Dilara’nın oldu.