MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları belli oldu! İşte potaya giren isimler... TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam yeni takımların ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Kaybeden takımdan iki yarışmacı eleme potasına girdi. İşte 7 Kasım MasterChef eleme adayları..

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TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye All Star yarışma programının son bölümü ekranlara damga vurdu.

Bu haftanın yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık için yeteneklerini sergiledi

Yarışmacılardan, Türk mutfağının lezzetli köfte çeşitlerini hazırlamaları istendi.

Oyunun sonunda dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu.

Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Uzun bir aradan sonra galibiyete kavuştu.

Ardından mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Gecenin sonunda ise potaya giren isimler belli oldu.

7 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

Dün akşam yayınlanan bölümde mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen, Ayaz'ı potaya gönderdi.

Dokunulmazlık mücadelesinin ardından mavi takım oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Dilara oldu.