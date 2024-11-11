MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 10 Kasım 2024 veda eden yarışmacı...

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TV8'in fenomen yarışmacı MasterChef'te ilk 12 belli oldu.

Dün akşamki eleme ile yarışmaya bir isim daha veda etti.

10 Kasım Pazar günü yayınlanan programa hem yaratıcılık hem de şef tabağı damga vurdu.

Kaan, Eda, Semih ve Nigar'ın olduğu potada en az puan toplayan isim ayrılık yaşadı.

Peki, MasterChef'te dün akşam kim elendi? 10 Kasım 2024 kim gitti? İşte eve dönen yarışmacı...

MASTERCHEF 10 KASIM 2024 ELEMESİ

Eleme oyununun ilk turunda yarışmacılardan kuru domates ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi.

Tabağında kasnak unutan Nigar, ilk turu 0 puanla tamamladı.

İkinci etapta ise yarışmacılar "Sonsuzluk" adındaki yemeği yaptı.

Şeflerden az az puan alarak yarışmaya veda eden isim ise Nigar oldu.