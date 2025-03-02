Yağmur Uçar

Türk televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, Londra’nın dünyaca ünlü Le Cordon Bleu mutfak okulunda üç aylık aşçılık eğitimine başladı.

Tatlıtuğ’un, mutfak sanatlarına yönelmesi hayranlarını şaşırttı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un mutfak eğitimine başlaması, MasterChef’in deneyimli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın da gündemine girdi.

"YEMEĞİ DE BIRAK BİZ YAPALIM"

Yalçınkaya, ünlü oyuncunun bu yeni yolculuğuna esprili bir dille gönderme yaparak, “Her şeyi de sen yapma! Zaten en yakışıklısısın, harika filmler çekiyorsun, müthiş bir aktörsün. Yemeği de bırak biz yapalım.” sözleriyle Tatlıtuğ’a takıldı.

Şefin bu yorumları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.