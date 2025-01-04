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AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içinde ve yurt dışında çektiği birbirinden etkileyici kareleri inceledi.

"Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan seçki, “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ve bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerinden oluştu.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru’dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Şimşek, özellikle “Özgür Suriye” kategorisine yoğun ilgi gösterdi. Kategorideki fotoğrafları değerlendirirken, “Bazı fotoğraflar çok özgün, bazılarında ise içerik oldukça anlamlı,” ifadelerini kullandı. Bu kategoride tercihini Orhan Fatih Doğan’ın “Geri dönüş” ve Emin Sansar’ın “Utanç” isimli fotoğraflarından yana kullandı.

Haber Kategorisinde İnsan Hikayelerine Duyarlılık

HABER KATEGORİSİNDE İNSAN HİKAYELERİNE DUYARLILIK

Şimşek, “Haber” kategorisinde Ali Jadallah’ın “Evi terk ederken” ve “Geriye kalan” isimli fotoğraflarına oy verdi. Fotoğrafların etkileyiciliğini vurgulayarak, “Ekipleriniz gerçekten harika işler çıkarmış. AA muazzam bir kurum” değerlendirmesinde bulundu.

DOĞANIN ZORLUKLARI VE GÜZELLİKLERİ

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde, Mert Alper Derviş’in “Zor imtihan” ve Ali İhsan Öztürk’ün “Av peşinde” isimli karelerini seçen Şimşek, doğanın mücadele ve güzelliklerini başarıyla yansıtan bu fotoğraflara hayran kaldığını belirtti.

Sporun Gücü ve Hikayesi

SPORUN GÜCÜ VE HİKAYESİ

“Spor” kategorisinde Gökhan Balcı’nın “Şükür” ve Ahmet İzgi’nin “Azimle gelen” isimli karelerine oy veren Şimşek, fotoğrafların spordaki azim ve minnettarlığı başarıyla yansıttığını ifade etti.

GÜNLÜK HAYATIN DOKUNAKLI YANSIMALARI

“Günlük Hayat” kategorisinde Osmancan Gürdoğan’ın “Madenciler” isimli fotoğrafını seçen Şimşek, fotoğrafın işçi yaşamının atmosferini çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Bu kare, işçi kardeşlerimizin masasını ve ortamını çok güzel yansıtmış. Tebrik ediyoruz,” dedi. Aynı kategoride İsmail Aslandağ’ın “Sırılsıklam” isimli fotoğrafına da oy verdi.

AA'NIN KÜLTÜREL KATKILARINA TEŞEKKÜR

Program sonunda AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, Bakan Şimşek’e, AA’nın kültür ve sanat dünyasına armağan ettiği “Kanıt”, “100 Yılın 100 Sinema Eseri”, “100 Yılın 100 Sanat Eseri” ve “100 Yılın 100 Edebi Eseri” adlı eserleri hediye etti.