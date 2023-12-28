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Melisa Aslı Pamuk başörtü taktı, tesettürlü pozlarına yorum yağdı "Zarafet akıyor"

Melisa Aslı Pamuk başörtü taktı, tesettürlü pozlarına yorum yağdı "Zarafet akıyor" Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir futbolcu Yusuf Yazıcı ile yaşadığı aşkla gündemi meşgul ediyor. Soluğu Dubai’de alan çift, sosyal medyayı şenlendirdi. Melisa Aslı Pamuk’un tesettürlü pozları görenleri mest etti.