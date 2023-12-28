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Eski Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı'nın aşkı, bir süredir gündemi meşgul ediyordu.
İkili, yoğun bir aşk yaşarken Birleşik Arap Emirlikleri'ne romantik bir tatil için gitmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşadıkları evleri soyuldu ve pasaportları çalındı.
Soygun olayının ardından Melisa Aslı Pamuk'un 'Kadınlara Mahsus' filminin galasına katılamadığı bilgisi geldi.
Bu sebeple çift, yeni pasaportlarını çıkarmak için soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldı. Turistik bir ziyarette bulunan ikili, Şeyh Zayid Camii'sinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tesettürlü pozları büyüledi
Melisa Aslı Pamuk'un beyaz kıyafeti, sosyal medyada büyük ses getirdi. Başına taktığı başörtüsüne iltifat yağdı.
İşte o kareler...