Memati'nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si son haliyle gündem oldu! 'Yıllara meydan okumuş' Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Gamze karakterini canlandıran Didem Taslan'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte 49 yaşındaki oyuncunun son hali..

Bir döneme damga vuran efsanevi dizi Kurtlar Vadisi'nde rol alan oyuncuların son halleri sık sık gündeme geliyor.

2008-2009 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide Gamze Güneş karakterine hayat veren oyuncu Didem Taslan'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakteri Memati'nin sevgilisi rolünde yer alan Didem Taslan'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Didem Taslan katılmış olduğu ilk güzellik yarışmasında Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçilerek dikkatleri üzerine çekti.

Didem Taslan, modellik mankenliğinin yanında dizi ve sinema filmlerinde de rol almıştır. Didem Taslan ilk olarak 1993 yılında yayınlanan Bizim Mahalle isimli dizide rol alarak ekranlara çıkmıştır.

Ünlü isim daha sonra Marziye, Mavi Düşler, Yeni Hayat, Kınalı Kar, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Bebek İşi ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede yer almıştır.

Didem Taslan son olarak 2018 yılında Yasak Elma dizisindeki Azra rolü ile oyunculuk yapmıştır. Uzun süredir bir projede yer almayan Didem Taslan'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte Didem Taslan'ın son hali..