Merve Boluğur'un o pozu sosyal medyayı salladı! "Bahar Candan mı o?"

Merve Boluğur'un o pozu sosyal medyayı salladı! "Bahar Candan mı o?"

Mert Aydın ile boşanma kararı alan ve sevenlerini üzen Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile Bahar Candan'a benzetildi.

Murat Dalkılıç ile ayrıldıktan sonra ekranlardan kopan ve bambaşka bir tarza bürünen Merve Boluğur, sosyal medyanın en fazla konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Boşanma sürecinden etkilendiği için piskolojisinin iyi olmadığı söylenilen Boluğur, bunu her fırsatta yalanladı.

Şarkıları ve Youtube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken oyuncu, geçtiğimiz aylarda Mert Aydın ile evlendi.

Ani bir şekilde evlilik kararı alan ve hayranlarını sevindiren Boluğur, sık sık da sosyal medyadan paylaşım yapıyordu.

Ancak güzel ve başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı bir açıklama ile boşanacağını duıyurdu.

Merve Boluğur'un ikinci kez boşanacak olması ve evliliğinin sadece 40 gün sürmesi, yine sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Şu sıralar maneviyata yöneldiği bilinen Merve Boluğur, Instagram'da paylaştığı son pozu ile Bahar Candan'a benzetildi.

Merve Boluğur'un son karesi

Merve Boluğrur'un verdiği pozla sosyal medya fenomeni Bahar Candan'a benzerliği dikkat çekti. Boşanma sürecinde olan ve her hareketi ile gözetlenen Boluğur'a binlerce yorum yapıldı.

Tarzını beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu. Bahar Candan'a benzetmeyenler ise Boluğur'un kendisine has bir güzelliği olduğunu savundu.

Maneviyata yönelen ve bu yönde videolarla izleyen Merve Boluğur, zorluklarla nasıl başa çıktığını da hayranlarına göstermiş oldu.