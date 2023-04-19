Merve Oflaz cesur dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! 'Yakıyorsun ortalığı' Ünlü oyuncu Merve Oflaz Instagram hesabından paylaştığı kareler ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Merve Oflaz'ın pozlarına takipçileri övgü dolu yorumlarda bulundu. İşte o kareler..

Survivor yarışmasıyla tanınarak büyük bir üne kavuşan ve daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan Merve Oflaz sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile gündeme geldi.

Instagram'da 729 bin takipçisi bulunan Merve Oflaz sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz 2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasının ardından dikkatleri üzerine çekti.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl isimli dizide yaşayan Merve Oflaz daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Eve Dönüş, Rengarenk, Arka Sokaklar ve Şimdi Aşk gibi dizilerde rol almıştır.

Güzelliği ile dikkat çeken 34 yaşındaki Merve Oflaz'ın son instagram pozları büyük beğeni topladı.

İşte Merve Oflaz'ın son instagram paylaşımı..