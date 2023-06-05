Merve Oflaz transparan kombini ile ortalığı yaktı! "İşte beklenen pozlar" Yaza hazır olan Merve Oflaz, soluğu tatilde aldı. Oflaz, iddialı karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu Merve Oflaz, herhangi bir projede yer almasa da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz, akıllarda Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri olarak kaldı.

Hayatını spora adayan ve sosyal medyada aktif olan Merve Oflaz, fiziğiyle gündeme geliyor.

Merve Oflaz'dan tatil pozları

Sıcak havaları fırsat bilen güzel oyuncu, soluğu tatilde aldı.

Fit görüntüsünü bikini ile birleştiren Merve Oflaz, cesur karelere imza attı.

Transparan elbisesiyle poz veren Oflaz, takipçilerinin beğenisini topladı.