Merve Oflaz transparan kombini ile ortalığı yaktı!

Oyuncu Merve Oflaz, herhangi bir projede yer almasa da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz, akıllarda Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri olarak kaldı.

Hayatını spora adayan ve sosyal medyada aktif olan Merve Oflaz, fiziğiyle gündeme geliyor.

Merve Oflaz'dan tatil pozları

Sıcak havaları fırsat bilen güzel oyuncu, soluğu tatilde aldı.

Fit görüntüsünü ile birleştiren Merve Oflaz, cesur karelere imza attı.

Merve Oflaz transparan kombini ile ortalığı yaktı!

Transparan elbisesiyle poz veren Oflaz, takipçilerinin beğenisini topladı.

Merve Oflaz transparan kombini ile ortalığı yaktı!