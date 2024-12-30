Milyoner'e ünlü akını! 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları belli oldu...

Yağmur Dinç

Her sene olduğu gibi, bu sene sonu da televizyonlar renkli olacak.

TV ekranlarında birbirinden özel programlar ve konukların yer alacağı 31 Aralık akşamı, reyting savaşları iyice kızışacak.

'Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı akşamı saat 20:00'da ATV'de izleyicileriyle buluşacak.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Milyoner'in yılbaşı özel konukları da belli oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta, konukları kimler? İşte yeni yıl konukları...

MİLYONER 2025 YILBAŞI KONUKLARI

Su Burcu Yazgı Coşkun

Burak Deniz

Ziynet Sali

Doğu Demirkol

Betül Demir

Ceza