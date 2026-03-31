Milyonların beklediği dizinin yayın tarihi belli oldu: Uzak Şehir’e rakip olacak

Show TV‘de çok yakında izleyicilerle buluşacak olan “Delikanlı” dizisinin yayın tarihi belli oldu. Reytinglerin şampiyonu Uzak Şehir dizisine rakip olacak.
Show TV’nin yeni sezonda büyük beklenti yaratan yapımlarından biri olan Delikanlı, yayınlanan yeni tanıtımlarıyla dikkat çekti.
Güçlü hikayesi, iddialı oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan dizi, daha ekranlara gelmeden sosyal medyada konuşulan yapımlar arasına girdi.
Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün oturduğu dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor.
Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.
UZAK ŞEHİR’E RAKİP OLUYOR
Show TV'nin merakla beklenen yeni projesi "Delikanlı" için geri sayım resmen bitti.
Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı, dizi izleyicisine kavuşuyor.
Delikanlı, 6 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.