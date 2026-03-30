Yeraltı 10. Bölüm 2. Fragman: Ceylan gerçekleri anlattı

Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Yeraltı, her hafta artan temposu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor.

Suç, gerilim ve aşk unsurlarını bir araya getiren dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak uyandırdı.

SULTAN NE YAPACAK?

Dizinin yeni bölümünde Bozo ve Haydar Ali’nin yolları ayrılıyor. Ceylan ise Sultan’a Haydar Ali’nin onu sevmediğini söylüyor.

Sultan, nişanı bozacak ve yüzüğünü Haydar Ali’ye geri verecek. Peki, Haydar Ali durumları düzeltebilecek mi? İşte Yeraltı 10. Bölüm 2. Fragman: