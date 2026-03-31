Çakallarla Dans 8 geliyor: İşte vizyon tarihi

Türk sinemasının en uzun soluklu ve sevilen komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans, hayranlarını heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi.

Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan), Timur Acar (Köfte Necmi) ve Murat Akkoyunlu (Del Piyero Hikmet), İlker Ayrık (Servet) gibi isimlerin yer aldığı film seriye devam edecek.

2024 yılının sonunda izleyiciyle buluşan yedinci filmin gişedeki başarısının ardından, ekibin maceralarına devam edeceği Çakallarla Dans 8 için beklenen vizyon tarihi netleşti.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çakallarla Dans 8 filmi 6 Kasım’da vizyona gelecek.

Ekibin bu kez hangi çakallığın içine düşüreceği ise şimdiden merak konusu oldu.