Mine Tugay'dan yaza veda paylaşımı: "Bir yaz daha geçti" Oyuncu Mine Tugay son Instagram pozlarıyla beğeni topladı. Mine Tugay'ın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte o kareler...

Haber Merkezi

46 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Mine Tugay sosyal medyayı aktif olarak kullanana isimlerin başında yer alıyor.

Instagram'da 4.3 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay'ın her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topluyor.

Mine Tugay oyunculuk kariyerinde Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol aldı.

Yazı bol bol tatil yaparak geçiren Mine Tugay yaptığı son paylaşım ile tatil sezonunu kapattığını duyurdu.

Mine Tugay'ın "Bir yaz daha geçti" notuyla paylaştığı pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Mine Tugay'ın yaza veda pozları..