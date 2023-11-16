Mini şortlu sahne pozlarıyla büyüledi! 41 yaşındaki Simge'den iddialı pozlar Ünlü şarkıcı Simge son konserinde giydiği iddialı kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Simge Sağın'ın cesur sahne tarzı..

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41 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın geçtiğimiz gün verdiği bir konserdeki tarzıyla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın konserlerinde tercih ettiği iddialı kostümler ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Her konserinde cesur tarzıyla dikkat çeken Simge Sağın geçtiğimiz gün verdiği bir konserde yine tarzıyla gündeme geldi.

'Aşkın Olayım' isimli şarkı ile son dönemin en çok dinlenen şarkıcılarından olan Simge paylaşımları ile gündemden düşmüyor.

Mini kot şortuyla sahneye çıkan Simge'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının iddialı sahne kostümü sosyal medyayı adeta salladı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Simge Sağın konser pozlarını Instagram üzerinden takipçilerinin beğenisini sunuyor.

Simge'nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşım kısa sürede takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Simge'nin sahne tarzı