Müge Anlı canlı yayında sinirlerine hakim olamadı

Müge Anlı, yanında çalışan kadınlardan para alan adama ateş püskürdü. Anlı sözlerinde, "Hayatta mahcubiyet denen bir şey vardı. Arlı, namuslu, haysiyetli, şerefli insanın yüzü kızarır" dedi.

Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her gün farklı bir olay ve konukla ekrana geliyor.

Aydınlatılmamış cinayetler, kayıplar ve daha birçok olayı ekrana taşıyan Anlı, yardıma ihtiyacı olanları ise ihmal etmiyor.

Özellikle suçluluların bulunması konusunda titizlikle çalışan Müge Anlı, bugün yine herkesin kanını donduran bir olayla ekrana geldi.

İzmir Gaziemir'de yaşayan Derya Cihan isimli bir kadın, Müge Anlı'ya başvurdu ve bazı itiraflarda bulundu.

İddialara göre; bir iş yerinde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Derya Cihan, işverenleri tarafından dolandırıldı.

Sosyal medya üzerinden gelen bazı ihbarlara göre ise Derya Cihan'a işveren Tayfun Taşkın'ın yanında çalışan birçok kadını dolandırdığı ortaya çıktı.

"Diğer kadınların sesiyim"

2020 yılında bir inşaat firmasında çalışmaya başlayan Derya Cihan, firmanın sahibi Tayfun Taşkın'ın ilgisiyle karşılaştı.

Bu ilginin ardından kendisine çekler verildiğini iddia eden genç kadın, ellerindeki çekleri bozduramadıkları için kendisinden para istendiğini iddia etti.

Cihan elindeki paraları verdiğini ve kredi çektiğini söylerken gözyaşlarına boğuldu. 180 bin TL'ye yakın borca batan Cihan, "Diğer kadınların sesi olarak buradayım. Avukatımda olan 8 kadın var." dedi.

Mağdur olan kadın sayısı fazla

Birçok bahaneyle para istemeye devam eden patronu ve patronunun babası tarafından dolandırıldığını iddia eden Derya Cihan, bu şekilde onlarca kadının mağdur olduğunu söyledi.

Organize bir şekilde dolandırıcılık olduğunu iddia eden Derya Cihan; kadınların genç ise oğlunun devreye girdiğini, kadınların yaşı ilerlemiş ise babanın kendisine aşık ettiğini söyledi.

İddialara göre; "Rahmetli anneme çok benziyorsun, senin de kızın var" şeklinde ifadelerle bağlantı kuran ve aşık olan kadınlar, çeşitli bahanelerle binlerce lira ödeme yaptılar.

Müge Anlı ateş püskürdü

İddiaların odağındaki kişi Kenan Taşkın ise canlı yayına telefonla bağlandı. İlişki iddialarının hiçbirini kabul etmediğini söyleyen ve paraya ihtiyacı olduğu için borç istediğini söyleyen Kenan Taşkın'a Müge Anlı tepki gösterdi.

"Yanınızda çalışan kadınlardan niye para istiyorsunuz" diyen Müge Anlı stüdyoda ateş püskürdü. "Ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız" diyen Anlı, "Burası mahkeme kapısı değil, burası insanların mağduriyetlerini paylaştığı yer.

Siz de kadınların duygularıyla oynayarak bu paraları toplamışsınız. Bir siz için, bir de oğlunuz için arıyorlar.

Yaptığınızdan biraz utanın, boynunuzu eğin, mahcubum deyin. Bu hayatta mahcubiyet denen bir şey vardı. Arlı, namuslu, haysiyetli, şerefli insanın yüzü kızarır. Yüzünüz kızarsın." sözlerini kullandı.