ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında sosyal yardım üzerinden başlayan tartışma, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Programında cinayetlerden kayıp insanlara ve mağduriyetlere, birçok insanın ve ailenin sorunları çözmede yardımcı olan Müge Anlı, "Türkiye'de sosyal yardım var" deyip, tartıştığı seyirciye de geri zekalı dediği için sosyal medyada linç edilmeye çalışıldı.

Müge Anlı, kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle karşılık verdi:

"BU MİLLET GERÇEĞİ BİLİYOR"

Almanya’da sosyal yardım var Türkiye’de yok diyorlar hayır Türkiye’de de var, ben bunu dediğim için beni tt yapmışlar, Türkiye’de sosyal yardım yok mu? Bu millet geri zekalı mı? Bu millet gerçeği biliyor bu millet geri zekalı değil ama Türkiye’de sosyal yardım yok diye yazanlar geri zekalı.