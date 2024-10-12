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Gündüz kuşağında seyirci ile buluşan programlar arasında yer alan ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert zaman zaman işlenen konularla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

İzleyicilerin soluksuz izlediği Müge Anlı gerek açıklamalarıyla gerek işlediği olaylarda verdiği tepkilerle adından söz ettirirken programda yaşanan son olayda yaptığı benzetme sosyal medyada gündem oldu.

Programda işlenilen bir konu daha izleyiciler de kafa karışıklığı yaratması Anlı’nın ise fenomen diziye benzetmesi şaşırttı.

“KIZILCIK ŞERBETİ GİBİ...”

Şemsettin Emecen adlı 76 yaşndaki bir adamın evlendikten kısa bir süre sonra ölmesi üzerine ailesi Müge Anlı‘ya başvurdu. Programa katılan aile bireyleri arasındaki karışık ilişkiler şaşkına çevirdi.

Aile ilişkilerini özetleyen katılımcı aile üyelerini anlatırken “Bu benim dünürüm, kızı bende. Onun hanımı kız kardeşimin kızı. Kızını da ben oğluma aldım. Babasıyla da ben evlendim” şeklinde yaptığı açıklamalar hem ekran başındakilerle hem de program sunucusu Müge Anlı‘da bir kafa karışıklığı yaşattı.

Ünlü sunucu yaşadığı şaşkınlığı ''Kızılcık Şerbeti gibi biri buldu mu diğeri bütün aile amcası filan evleniyor ya'' diyerek dile getirdi