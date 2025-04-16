Yağmur Uçar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşini 12 gündür bulamayan Bayram isimli bir kişi başvurdu.

Yayınlanan son programda Müge Anlı 12 gündür haber alınmayan kayıp kadını buldu.

Evden kaçan Songül, TikTok'tan tanıştığı bir kişiye kaçtığını, ve yanına gittiği kişinin de evli olduğunu itiraf etti.

İki çocuğunu geride bırakan Songül, 22 yıllık eşine geri dönmek istemediğini de ısrarla tekrar etti.

"PEMBE GİBİ YAPMA"

Eşi Bayram'ın ısrarla kendisini terk edip giden eşinin dönmesini istemesine tepki gösteren Müge Anlı, "Kızılcık Şerbeti" dizisinden örnek verdi.

Anlı Bayram Bey'e "sen de Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe Hanım gibi yapma, bak kadın gitti "ölürüm de boşanmam" dedi, bir tane televizyoncu çocuk vardı, gel evlenelim demişti keşke onla evlenseydi" demesi izleyenleri gülümsetti.