Mustafa Denizli'nin kızı o partiden belediye başkan adayı oldu! İşte aday olduğu ilçe...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu.
CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterdi.
Çeşme ilçesinde ise teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli aday gösterildi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 200’den fazla adayını açıklayan CHP'nin İzmir adayları sosyal medyada gündem oldu.
Belediye başkan adayları arasında en çok dikkat çeken isimler arasında ise Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli yer aldı.
Lal Denizli kimdir?
Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli Pierre Loti Fransız Lisesi mezunudur.
Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamlayan Lal Denizli daha sonra Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.
Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak görev almaktadır...