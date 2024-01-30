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Mustafa Denizli'nin kızı o partiden belediye başkan adayı oldu! İşte aday olduğu ilçe...

Mustafa Denizli'nin kızı o partiden belediye başkan adayı oldu! İşte aday olduğu ilçe... Başarılı teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli belediye başkan adayı oldu. İşte partisi ve aday gösterildiği ilçe...