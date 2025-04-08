Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TV100'de Başak Şengül'ün sunduğu Tartışma Konusu'nda, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, CHP önderliğindeki protestolar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirileri tartışıldı.

Programın konuklarından gazeteci Mustafa Ertekin ile kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici arasında "yalancı-provokatör" gerginliği yaşandı.

"CHP'NİN TAŞERONUSUN"

Murat Gezici, Saraçhane protestolarında gözaltına alınanların çoğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine hakaret etmediğini savundu.

Gazeteci Mustafa Ertekin ise, tam tersine o gün gözaltına alınanların çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine hakaretten gözaltına alındığını yineledi.

Murat Gezici'nin kendisine "Yalan söylüyorsunuz" demesi üzerine sinirlenen gazeteci Mustafa Ertekin, "Terbiyeni takın, kim yalan söylüyor, siz Türk milletinden özür dileyin. Yalancı diyemezsin bana, provokatörlük yapma, kendine gel dava açarım sana.. kimin taşeronusun, CHP'nin taşeronusun sen." diyerek tepki gösterdi.