Netflix'in yeni dizisi Terzi nerede çekildi? Çağatay Ulusoy'lu Terzi dizisi gerçek hikayemi, uyarlama mı? Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün paylaştığı Netflix'in yeni dizisi Terzi, bugün izleyici ile buluşuyor. Dizinin çekim yerleri, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Çağatay Ulusoy'lu Terzi dizisinin detayları...

Dijital yayın platformu Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi Terzi için beklenen gün geldi. Bugün itibarıyla izleyici ile buluştu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Şifanur Gül’ün paylaştığı Terzi dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. İzleyiciler tarafından merakla beklenen dizi, gerçek bir hikayeden esinlendi. Dizinin senaristliğini ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı üstleniyor. 7 bölümden oluşan Terzi dizisi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile izleyicilerde merak uyandırdı. Peki Terzi dizisi nerede çekildi? İşte birkaç sezon sürmesi beklenen dizinin konusu, oyuncuları, çekim yerleri… Terzi dizisi nerede çekildi? Netflix’in Çağatay Ulusoy’lu yeni dizisi Terzi’nin çekimleri İstanbul ile Kırklareli’de çekildi. Dizinin konusu Terzi dizisi, yeteneğini büyükbabasından alan başarılı Terzi Peyami’nin hikayesini anlatıyor. Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten sakladığı akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa’nın bakımını üstlenmek zorunda kalır. Esvet ise, istismar edildiği bir ilişkiden kaçarak kendi sırlarıyla Peyami’nin hayatına girer. Terzi oyuncuları ve karakterleri · Çağatay Ulusoy - Peyami · Şifanur Gül - Esvet · Olgun Şimşek - Mustafa · Salih Bademci - Dimitri · Berrak Tüzünataç - Cemre · Ece Sükan - Suzi · Engin Şenkan · Evrim Alasya · Zeynep Tarhan · Murat Kılıç · Celile Toyon · Vedat Erinci · Lila Gürmen