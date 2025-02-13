Netflix'ten müjde! Birce Akalay'lı Mezarlık'ın 2. sezon tarihi açıklandı

Yağmur Uçar

Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı dizi, 1. sezonu başarıyla bitirdi.

Başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler'in yer aldığı polisiye-aksiyon türündeki Mezarlık dizisi, 4 bölüm olarak yayınlandı.

Kadın cinayetlerinin aydınlatılması için çalışan özel suçlar birimini konu alan dizi, seyircilerin beğenisini kazandı.

2022'den beri beklenen 2. sezon için müjde geldi.

Netflix, Mezarlık dizisi yeni sezon tarihini açıkladı.

MEZARLIK 2. SEZON TARİHİ

Mezarlık dizisinin 2. sezonu, 27 Şubat'ta yalnızca Netflix'te yayınlanacak.

Dizinin yeni sezonunda da sırlarla dolu cinayetler, suçlular ve adalet arayanlar arasında verilen amansız bir mücadeleyi konu alacak.