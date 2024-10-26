Siyaset arenasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışının yankıları sürüyor..

Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında elebaşı Öcalan'ın İmralı'dan gelip DEM'in grup toplantısında PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını istedi.

Bahçeli'nin açıklamaları üzerine terör örgütünün Kandil yapılanması da tüm oluşumlarıyla Öcalan'ın takipçisi olacaklarını belirtti.

Yaşanan gelişmeler televizyon ekranlarında da yorumlanıyor..

Sözcü TV canlı yayınında tartışılan konu hakkında dikkat çeken bir yorum yapıldı..

"ÖCALAN MİSAK-I MİLLİCİ OLDU"

"Ortam çok müsait değil ama " diyen gazeteci Nevzat Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

Öcalan şu anda Misak-ı Millici. Yani şu an geldiği nokta orası. İlk başta o Bağımsız Birleşik Kürdistan'dan vazgeçti. Zaten Rusya'nın olmayacağı çok net oldu. Sonra demokratik özerklik hikayesine KCK'ya geldi. Aslında şu an o Misakı Milliyi kendisi de söylüyor.