Nihal Candan'ın son mesajları: Ölürsem...

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan ve cezaevinden 39 kilo ile tahliye olan ünlü fenomen Nihal Candan, 23 kiloya düşerek yoğun bakıma alındı.

Tedaviye cevap vermeyen Nihal Candan hayatını kaybetti.

İŞTE SON MESAJI

Bir magazin sayfası tarafından paylaşılan mesajlarda Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı.

@i.likechaos isimli magazin sayfası Nihal Candan'ın gazeteci bir basın mensubuna attığı son mesajları paylaştı.

Nihal Candan'ın son attığı mesajda, "Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..." dedi.