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    Nihal'den Feriha'ya....Hazal Kaya'nın üzerine yapışan meşhur kıyafet

    Ekranlarda büyüyen bir isim olan Hazal Kaya, neredeyse rol aldığı her yapımda nikah masasına oturdu. Her dizide gelin olan Hazal Kaya'nın kısmeti seyircilerin gözünden de kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 12:59
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    Nihal'den Feriha'ya....Hazal Kaya'nın üzerine yapışan meşhur kıyafet

    Bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu Hazal Kaya, ekranlara yeni bir proje ile dönüyor.

    Yabancı dizi 'Oasis'den uyarlanan "Misafir" dizisi travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece'yi canlandıracak olan Hazal Kaya, 16 yaşından beri ekranlarda olması nedeniyle milyonların hafızasındaki bir sima...

    Ancak Hazal Kaya denilince akla gelen 2 karakter var: Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i ve Feriha...

    Nihal ve Feriha rolleriyle akıllara kazınan Kaya, yer aldığı yapımlarla şöhret basamaklarını tırmandı. Ancak tüm projelerin ortak bir yönü vardı...

    Hazal Kaya, neredeyse oynadığı her dizide, evlensin-evlenemesin mutlaka gelinlik giydi.

    Türk televizyon tarihinin en 'kısmetli' ünlüsü Hazal Kaya'nın gelinliklerine birde birlikte göz atalım...

    Nihal den Feriha ya....Hazal Kaya nın üzerine yapışan meşhur kıyafet #1

    GENCO

    2007 yılında lise ikinci sınıftayken Genco dizisiyle ilk büyük rolünü alan Hazal Kaya, dizinin final bölümünde gelinlik giydi. Dizide Ahmet (Orhan Şimşek) karakteriyle nikah masasına oturdu.

    Dizide rockçı ve asi bir genç kızı canlandıran Hazal Kaya, koyu makyajı ve özenle kabarttığı saçlarıyla 'Gotik' bir gelin olmuştu.

    Nihal den Feriha ya....Hazal Kaya nın üzerine yapışan meşhur kıyafet #2

    AŞK-I MEMNU

    Daha sonra kariyerinde zirveyi göreceği Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Hazal Kaya, 'Nihal Ziyagil' karakteriyle hafızalara kazındı.

    Dizide Behlül Haznedar (Kıvanç Tatlıtuğ) ile evlenecek olan Hazal Kaya'nın gelinliği uzun bir süre konuşuldu. Nihal'in düğünü hiç de istediği gibi gitmemiş ve üzerinde gelinliğiyle ağlayarak koştuğu sahne dizi tarihine geçmişti.

    Nihal den Feriha ya....Hazal Kaya nın üzerine yapışan meşhur kıyafet #3

    AŞK

    AŞK isimli dizide başrol oynayan Hazal Kaya burada da Azra karakteriyle gelinlik giydi. Can (Kaan Urgancıoğlu) karakteriyle nikah masasına oturdu.

    Nihal den Feriha ya....Hazal Kaya nın üzerine yapışan meşhur kıyafet #4

    MARAL: EN GÜZEL HİKAYEM

    Hazal Kaya, Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaştığı 'Maral: En Güzel Hikayem' dizisinde de gelinlik giydi.

    Nihal den Feriha ya....Hazal Kaya nın üzerine yapışan meşhur kıyafet #5

    VE EVLENDİ

    Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

    Kaya, düğününde 17 yaşındayken söz verdiği tasarımcının gelinliğini taşıyordu...

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