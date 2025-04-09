Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi! Yeni tarzına yorum yağdı...

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki rolüyle ünlenen Nilsu Berfin Aktaş, güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Nilsu Berfin Aktaş son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adlı dizide Ayşe karakteriyle ekranlara yer aldı.
26 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Saç renginde değişikliğe giden Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.
Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı.
26 yaşındaki genç oyuncunun yeni tarzını gören hayranları şaşkınlğını gizleyemedi.
İşte, Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni imajı;