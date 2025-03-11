Nusret'ten ücretsiz iftar jesti! Her gün 350 kişiye...

Yağmur Uçar

Nusret, iftar yemeği geleneğini bozmadı.

"Saltbae" hareketiyle dünya çapında ünlenen Şef Nusret Gökçe, bu Ramazan'da da iftar veriyor.

Gökçe, Erzurum’un Şenkaya ilçesindeki Paşalı Mahallesi’nde, annesi Fatma ile babası Faik Gökçe adına inşa ettirdiği cami ve külliye önünde her gün ücretsiz iftar yemeği etkinliği düzenliyor.

Yaklaşık dört yıldır devam eden bu özel hizmet, yerel halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

HER GÜN 350 KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ

Nusret Gökçe’nin Paşalı Mahallesi’nde kurduğu kapsamlı iftar çadırında, günlük olarak 350 kişiye kadar ücretsiz iftar yemeği veriliyor.

Camii ve külliye çevresindeki mahallelerden gelenler, ayrıca yoldan geçerken de burada iftar yapma fırsatı buluyor.

Vatandaşlar Nusret Gökçe'yi de kısa zamanda aralarında görmek istediklerini belirtiyorlar.