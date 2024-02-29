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O Ses Türkiye’y e damga vuran Hadise’nin minik starı Aziz Kiraz’ı gören tanıyamıyor! Bu nasıl değişim Aziz…

O Ses Türkiye’y e damga vuran Hadise’nin minik starı Aziz Kiraz’ı gören tanıyamıyor! Bu nasıl değişim Aziz… TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan O Ses Türkiye ile birçok isim tanınmış ve seslerini duyurmuşlardı. Yarıştığı dönemde Hadise’nin minik yıldızım dediği Aziz Kiraz yıllar içinde öyle bir değişti ki görenler tanıyamadı. İşte, Aziz Kiraz’ın son hali…