O Ses Türkiye’y e damga vuran Hadise’nin minik starı Aziz Kiraz’ı gören tanıyamıyor! Bu nasıl değişim Aziz…

Acun Ilıcalı’nın başarılı yarışma yapımlarından olan O Ses Türkiye ile birlikte adını duyuran ve sempatik tavırlarıyla seyirciyi etkileyen isimlerden birisi de Aziz Kiraz’dı.
Yarıştığı dönemde jüri koltuğunda oturan Hadise’nin vazgeçilmezlerinden olan Aziz Kiraz o dönemde henüz 17 yaşında genç bir delikanlıydı.
Hadise’nin minik yıldızım dediği delikanlı seneler içinde öyle bir değişti ki görenler gözlerine inanamadı.
Yarışmada başarılı performansı ile sesini geniş kitlelere duyurmayı başaran Kiraz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirirken yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü.
İşte, Aziz Kiraz’ın son hali…
Aziz Kiraz’ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları adeta tanımakta güçlük çektikleri eski O Ses yarışmacısı hakkında "Ne kadar değişmiş", "tanıyamadım" gibi yorumlarında bulundu.
Şimdilerde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim alan Aziz Kiraz, İstanbul'da yaşıyor