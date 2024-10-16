Hüseyin Topuz

Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, diziden çıkma sürecini ve yaptığı doğaçlamaları katıldığı bir Youtube programında anlattı.

KAFA TV isimli Youtube kanalında yayınlanan Fenomen programına konuk olan Oktay Kaynarca samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Başarılı oyuncunun yıllar sonra yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oktay Kaynarca programda yaptığı açıklamada "Çakır'ın en sadık dostu Memati'ydi, Polat'la çok yakın olması doğru değildi." ifadelerine yer verdi.

Oktay Kaynarca'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.