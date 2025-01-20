Yağmur Dinç

Aynalı Tahir, Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda boy göstere oyuncu Oktay Kaynarca, yeni projesiyle ekranda.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğu üstlenen Kaynarca, beğeni topluyor.

Oktay Kaynarca'nın kariyeri bir yana özel hayatı da merak ediliyor.

1965 yılında Malatya'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun kendisine tıpatıp benzeyen bir kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İki kardeşi yan yana görenler ''Resmen kopyası'', ''Oktay Kaynarca sandım'', ve ''Hık demiş burnundan düşmüş'' gibi yorumlar yaparken birçok kişi ikiliyi ayırmakta zorlandı.

İşte Oktay Kaynarca'nın kopyası olan Turgay Kaynarca...