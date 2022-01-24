Ölüm ayırıncaya dek! Fatma Girik'in Memduh Ün'le olan bir ömürlük aşk hikayesi

Ölüm ayırıncaya dek! Fatma Girik'in Memduh Ün'le olan bir ömürlük aşk hikayesi

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Filmleri kadar Memduh Ün ile yaşadığı aşk ile de adından söz ettiren Fatma Girik'in aşk hikayesini derledik.

Fatma Girik ile döneminin ünlü yıldızları Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak anılıyordu.

Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası', bir yaprağını kaybetti bugün. Canlandırdığı sert, mağrur, haksızlıklara boyun eğmeyen karakterlerle hafızalara kazınan Fatma Girik, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Daima koyu renk ve pasparlak saçları, boncuk gözleri ile hatırlanacak olan Girik, arkasında sanattan siyasete uzanan mükemmel kariyer ve dolu dolu yaşanmış bir hayat bıraktı.

Biz de Fatma Girik'in oyunculuk serüvenini ve Memduh Ün'le olan ömürlük aşkını ele aldık. İşte Fatma Girik'in filmleri aratmayan hikayesi...

OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Girik, Münevver Hanım ve Hayri Bey'in üç çocuğundan biridir.

Babası dalgıç, annesi ise ev hanımı olan Fatma Girik, çocukluk yıllarını Sultanahmet'te geçirdi.

Cağaloğlu Ortaokulu'nda eğitimini sürdüren Girik, ailesine ekonomik olarak destek olmak için okulu bırakmak zorunda kaldı.

''BABA BEN OYUNCU OLMAK İSTİYORUM''

Fatma Girik, verdiği bir röportajda, oyuncu olmaya henüz 12 yaşındayken karar verdiğini ve bunu babasını açık açık söylediğini anlatmıştı.

Gazete okuyan babasının karşısına geçen Girik, ''Baba ben artist olmak istiyorum'' deyince babasının cevabı çok net olmuştu:

''Ne olursan ol ama adam gibi ol.''





OYUNCULUK KARİYERİNE FİGÜRANLIKLA BAŞLADI

Filmlerde figüranlığa gidip gelen komşuları, anne Münevver Hanım'la Fatma'yı da yanlarında götürdü ve böylece Fatma Girik ve annesi figüranlık yapmaya başladı.

İlk başta küçük rollerde kamera karşısına geçen Girik, oyunculuğa ''Leke'' adlı filmle başladı. Ardından birkaç yapımda oynadı ancak bu yapımlar, kimsenin dikkatini çekmedi.

Girik, hayatının dönüm noktasını ise yönetmen koltuğunda Memduh Ün'ün oturduğu ''Ölüm Peşimizde'' adlı film için kamera karşısına geçmesiyle yaşadı.

SADECE EVE EKMEK GÖTÜRME DERDİNDEYDİ

Girik, verdiği bir röportajda, bazı komşularının setlere gittikleri için kendilerine kötü gözle baktığını anlatmıştı.

O dönemde henüz 13 yaşında olan Girik, aslında büyük hayaller kurmadığını, sadece eve ekmek götürmenin derdinde olduğunu söylemişti.

''MUZU İLK KEZ 14 YAŞINDA YEDİM''

1957 yılında bin liraya oyunculuğa başlayan Girik, "Bu parayı eve getirip anneme verdiğimde mavi bir bluz ve muz istedim. Muz o kadar ulaşılmazdı ki bizim için o zamanlar; ilk kez 14 yaşında yedim." demişti.

MEMDUH ÜN İLE BÖYLE TANIŞTI

Fatma Girik, ömürlük aşkı Memduh Ün ile tanıştığında henüz 15 yaşındaydı.

Memduh Ün, dönemin en ünlü kadın yıldızlarında Muhterem Nur ile birlikteydi. Ancak Girik, Ün'ün dikkatini çekmişti.

Figüranlık yaptığı ilk filmin yönetmeni olan Memduh Ün ile Fatma Girik'in yolları böyle kesişti.

ANNESİ SETE GİTMESİNİ YASAKLADI

Fatma Girik, o sırada bir başka ünlü Talat Artemel'in de dikkatini çekmişti. Artemel'in Girik'i ailesinden istemek için araç göndermesinin ardından annesi Girik'in setlere gitmesini yasakladı.

ÖLÜM AYIRINCAYA DEK...

Muhterem Nur'dan ayrılan Memduh Ün, ayrılığın hemen ardından Fatma Girik ile birlikte olmaya başladı.

Aralarındaki büyük yaş farkı, ilişkilerini de mesleki yaşamlarını da etkilemedi. O günden sonra ölüm onları ayırıncaya dek hem hayat arkadaşlıklarını hem de işbirliklerini sürdürdüler.

Sadece sonsuz bir aşk değil, neredeyse birbirine geçmiş zincir halkaları gibi bağlandılar.

50 YILI AŞKIN BÜYÜK AŞK...

Fatma Girik, Memduh Ün'e olan aşkını şu şekilde dile getirdi:

''Memduh Ün ile 50 yılı aşkın büyük bir aşk, sevgi, tutku, şefkat, saygı, olmazsa olmaz beraberlik yaşıyoruz. Bizim ilişkimizin içine biz her şeyi sığdırdık. Aşkı büyüttük, besledik, vazgeçilmez hale getirdik. Beni incitmedi, kadınlık gururumla hiç oynamadı. Onu anlatırken gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Daha da büyüyor aşk biçim değiştirdikçe, yok olma ihtimali hiç kalmıyor. O sen, sen o oluyorsun. Onu doktora götürmeyi kimselere bırakamam, ne yiyeceğini benden başka kimse düşünemez, ilaç saatini benim kadar iyi kimse bilemez, neden üzülüp, neye sinirlenip, neye sevineceğini ben kendim gibi bilirim ve hayatı onun için öyle kurgularım.''





HAYAT ARKADAŞI ÖLÜNCE TOPARLANAMADI

Memduh Ün, 2017 yılında hayatını kaybetti. Fatma Girik de ömrünün de bir kısmını yitirdi. O günden sonra Girik için hiçnir şey eskisi gibi olmadı, bir türlü toparlanamadı.

Yeşilçam'ın boncuk gözlüsü Fatma Girik, vasiyeti gereği 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.