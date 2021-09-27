Ölümden dönmüştü! Sadakatsiz'in sevilen oyuncusu yeni sezonda ekranlarda

Geçtiğimiz nisan ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti. Zorlu süreci atlatan Sergen, iyileşip sete çıktı.

Çarşamba akşamlarına damga vuran Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz nisan ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tetkiklerde koronavirüse yakalandığı tespit edilen Sergen, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilmişti.

Bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, daha sonra normal odaya alınmıştı.

Ölümden dönen Burak Sergen'in Sadakatsiz'e ne zaman döneceği merak edilirken Sadakatsiz izleyicilerini sevindirecek haber geldi.

BURAK SERGEN GERİ DÖNDÜ

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonunu 29 Eylül Çarşamba akşamı açıyor.

Dizide Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla Burak Sergen'in Sadakatsiz'e geri döndüğünün müjdesini verdi.

Altuner, Melis Sezen ve Burak Sergen ile yaptığı videolu paylaşımda, ''Mekanın sahibi geldi çocuklar. Bebeleri pistten alalım.'' ifadelerini kullandı.