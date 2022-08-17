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    Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı? Onur Buldu kimdir ve nereli?

    Ünlü oyuncu Onur Buldu'nun Güldür Güldür Show'dan ayrılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.Peki Onur Buldu programdan ayrıldı mı?
    • 17.08.2022 - 13:38
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    Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı? Onur Buldu kimdir ve nereli?

    Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da şok bir ayrılık yaşanıyor.Programın en önemli isimlerinin başında yer alan Onur Buldu'nun programın yeni sezonunda olmayacağı iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

    Güldür Güldür Show'da oynadığı skeçler ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu birçok rolde başarılı bir performans ortaya koydu.

    Onur Buldu Güldür Güldür Show dan ayrıldı mı? Onur Buldu kimdir ve nereli? #1

    Birçok sinema filminde de rol alan ünlü oyuncunun Güldür Güldür Show'dan ayrıldığı henüz netlik kazanmazken büyük bir ihtimalle yeni sezon kadrosunda yer almaması bekleniyor.

    Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncunun hayranları sosyal medya paylaşımlarının altına Güldür Güldür Show'dan ayrılmaması yönünde yorumlarında bulundu.

    Onur Buldu Güldür Güldür Show dan ayrıldı mı? Onur Buldu kimdir ve nereli? #2

    Onur Buldu kimdir?

    Onur Buldu 4 Ağustos 1982 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi.Annesi hemşire babası öğretmen olan Onur Buldu İzmir Menemen'de büyüdü.

    Ailesi aslen Tuncelili olan ünlü oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır.İzmir'de yaşadığı dönemde bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev alan Onur Buldu daha sonra İstanbul'a yerleşti.

    İstanbul'a yerleşen ünlü oyuncu daha sonra birçok film, dizi ve farklı programlarda rol aldı..


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