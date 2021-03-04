Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında ve nereli? Orhan Gencebay'ın eşi kim?

Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında ve nereli? Orhan Gencebay'ın eşi kim?

Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olan Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, seyircilerin merak konusu oldu. Orhan Gencebay'ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başladı.

Kanal D ekranlarının yeni programı Şarkılar Seni Söyler'in bu haftaki konuğu Orhan Gencebay oldu.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte şarkılarını seslendirecek olan Orhan Gencebay hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

Arabesk müziğin yıldız isimlerinden Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında, aslen nereli? Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre kimdir?

İşte Orhan Gencebay'ın hayatı ve biyografisi..

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu olan Orhan Gencebay, 2021 yılı itibariyle 76 yaşında.

Orhan Gencebay , 4 Ağustos 1944'te ailesinin üçüncü çocuğu olarak Samsun'da doğdu. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı.

7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

"KÜÇÜK BAYRAM"

13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı.

Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı.

Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.

14 YAŞINDA BESTE YAPTI

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve Rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı.

İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuvarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

TRT İSTANBUL RADYOSU

1964 yılında TRT Ankara Radyosu sınavına girdi ve yüksek başarıyla kazandı. Fakat, sınavda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sınav iptal edilince, müzik çalışmalarına ara vererek askerlik sebebiyle İstanbul'a gitti.

Vatani görevini Heybeliada'da bahriyeli olarak sürdürdüğü yıllarda merasim bölüğü bandosunda saksafon çalmaya devam etti. 1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına girdi ve iftiharla kazandı.

Aynı yıl, Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte derece aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay bağlama sanatçılığı yaptı.

Kurumun müzikal anlayışının ilerlemeye elverişli ve özgür olmadığı gerekçesiyle 1967 yılında kendi isteği ile ayrıldı.

TRT'den ayrıldıktan sonra, Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arası dönemde Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan,Gülden Karaböcek, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesigüzel gibi birçok sanatçıya bağlama çaldı.

Bu dönem içinde Kızılırmak Karakoyun, Ana, Kuyu gibi Türk filmlerinin müzik direktörlüğünü yaptı.

İstanbul'daki halk evlerinde Abdullah Nail Bayşu, İsmet Sıral, Burhan Tonguç, Erkin Koray, Ömer Faruk Tekbilek, Vedat Yıldırımbora, Özer Şenay, Neşet Ertaş gibi sanatçılarla sık sık bir araya gelip müzik yaparak gelecekte kendi ortaya koyacağı müziksel sentezin ilk meyvelerini verdi.

Ağlıyorum Yana Yana, Gönül bağları, Yıldız Akşamdan Doğarsın, Neredesin Leylâ'm gibi türkü plakları çıkardı. Sevemedim Karagözlüm, Sabır Taşı, Goca Dünya gibi besteleri çeşitli sanatçılar tarafından okunmaya, sanat dünyasında adı besteci ve bağlama virtüözü olarak duyulmaya başlandı.

PLAK ŞİRKETİ KURDU

1971 yılında ise İstanbul Plak'a ortak oldu. 1972 yılında Yaşar Kekeva ile birlikte Kervan Plak şirketini kurdu, şirketin yöneticisi oldu. Kervan Plak, Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketiydi.

Bünyesine Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Mustafa Sağyaşar, Ahmet Özhan, Kamuran Akkor, Semiha Yankı, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Bedia Akartürk, Nil Burak, Ziya Taşkent, Semiramis Pekkan, Ferdi Özbeğen, Gönül Yazar, Sezen Aksu gibi starları alan Kervan Plak, dönemin plak piyasasının en güçlü şirketlerinden biri oldu.

Orhan Gencebay, bugüne kadar 35 (31 sinema, 4 televizyon) filminde başrol oynadı, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yaptı. 1000'den fazla bestesi bulunan Orhan Gencebay, bunların 300'e yakınını kendisi seslendirdi.

ORHAN GENCEBAY EŞİ SEVİM EMRE KİMDİR?

Beyaz Kelebekler grubununda eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile 30 yılı aşkın bir süredir resmî birlikteliği devam etmektedir.

Aslen Eskişehirli olan Sevim Emre, 2 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya geldi. 1963 yılında Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada, birinci olmayı başardı. Bu birincilik ardından Türkiye’yi Beyrut’da temsil etti. Avrupa dördüncü güzeli seçildi.



Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine hızlıca adım attı. Sevim Emre, ilk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşadı.

Oğlu Altan Gencebay hâlen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.