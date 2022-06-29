Osman Bey'in yengesi Savcı'nın eşi Lena pembe sütyeni ile arz-ı endam etti! Düğmeleri açınca olan oldu

Osman Bey'in yengesi Savcı'nın eşi Lena pembe sütyeni ile arz-ı endam etti! Düğmeleri açınca olan oldu

Kuruluş Osman ve son olarak Mahkum'da oynayan Seray Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozu ile hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Seray Kaya, ATV ekranlarında yayınlanan Huzur Sokağı dizisinde karşımıza çıktı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim alan genç ve güzel oyuncu, asıl çıkışını Kadın dizisinde yaşadı.

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri ile ününe ün katan oyuncu, daha sonra Kuruluş Osman dizisine dahil oldu.

Dizide Savcı'nın eşi Lena'ya hayat veren ve çok uzun süreli yer almayan Seray Kaya, son olarak Mahkum'da oynadı.

Mahkum dizisinde Cemre karakteri ile yeniden beğenileri üzerine toplayan genç isim, şu sıralar yazın ve tatilin keyfini çıkarıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, cesur pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

Son olarak pembe gömleğiyle fotoğrafını paylaşan Seray Kaya'ya hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Seray Kaya büyüledi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, güzelliğini sergileyen isimler arasında yer alıyor.

Güzelliği herkes tarafından kabul görülen ve beğenilen Kaya, giydiği kıyafetlerle bunu taçlandırıyor.

Seray Kaya son olarak, gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi.Güzel oyuncuya hayranları, "Kalbi gibi yüzü de güzel", "Çok güzelsin Seray" gibi yorumlar yaptı.