Oyunculuğuyla göz dolduruyor! Demet Evgar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde gösterdiği performans ile bütün dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar'ın hayatı merak ediliyor. İşte Demet Evgar'ın merak edilenleri...

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Bahar dizisinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar'ın hayatı merak uyandırdı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da Bahar Özden karakterine hayat veren Demet Evgar oyunculuğu ile kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Demet Evgar'ın merak edilenlerini sizler için derledik.

İşte Demet Evgar hakkında tüm merak edilenler...

Demet Evgar kimdir?

Demet Evgar 18 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli olan Demet Evgar oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Demet Evgar, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu ve bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı.

2009'da Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Demet Evgar bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

İlk olarak Turkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı.

Demet Evgar daha sonra Yedi Numara, Aslı ile Kerem, Çiçek Taksi, Tatlı Hayat, Yuvam Yıkılmasın, Çınaraltı, Bütün Çocuklarım, Emret Komutanım, Erkekler Ağlamaz, 1 Kadın 1 Erkek, Vatanım Sensin, Avlu, Alev Alev ve Bahar dizilerinde rol alarak ekranlarda yer almıştır.

Özel hayatı

Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile 17 Mart 2022 tarihinde evlendi. Demet Evgar ve Levent Babataş'ın 18 Ağustos 2022 tarihinde dünyaya gelen ve Mavi adını verdikleri bir çocukları bulunuyor.