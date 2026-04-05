Taşacak Bu Deniz'in yapay zekası Niko bakın kim çıktı: Meğer sesin sahibi...

Taşacak Bu Deniz dizisinde Niko, Eleni’nin akıllı cihazında yer alan bir yapay zeka asistanı.

Dizi boyunca Eleni, sık sık Niko’ya danışıyor, ondan tavsiye alıyor ve sohbet ediyor.

Niko’nun yanıtları bazen ciddi, bazen komik ama her zaman insana yakın bir tonda.

Bu da izleyicilerin aklına hemen şu soruyu getiriyor: “Taşacak Bu Deniz Niko'yu kim seslendiriyor"

Yanıtını bulduk.

İşte, Taşacak Bu Deniz'in yapay zekası Niko bakın kim çıktı...

Taşacak Bu Deniz karakter listesine göz attığımızda, Niko'yu canlandıran oyuncu Barış Başar olarak kayıtlara geçti.

Müjdat Gezen mezunu olan Başar, daha önce Hangimiz Sevmedik Zeki Durulmaz, Boynu Bükükler Samet ve Galip Derviş Komiser Ali karakterlerini canlandırdı.

Şimdi ise Taşacak Bu Deniz'de Niko'yu seslendiriyor.