Özge Yağız’ın annesini görenler küçük dilini yuttu! Güzelliği annesinden geliyormuş… Ekranların güzelliğiyle adını dillere pelesenk eden başarılı oyuncu Özge Yağız magazin gündeminde sıkça yer ediniyor. Bu sefer başarılı oyuncunun değil annesinin güzelliği hayran bıraktı. İşte, Özge Yağız’ın güzelliğini gölgede bırakan annesi…

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Özge Yağız başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Yemin dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu şimdilerde ise ATV ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam eden Safir dizinde 'Feraye' karakterine hayat vermeye devam ediyor.

Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan 26 yaşındaki genç oyuncunun ailesi de büyük merak konusu oluyor.

Son dönemin popüler ve başarılı oyuncusunun annesi Filiz Yağız görenleri şaşkına uğratıyor. Güzelliğini annesinden alan oyuncunun annesi Filiz Yağız’a ilgi oldukça büyük. İşte, Özge Yağız’ın annesi Filiz Yağız…