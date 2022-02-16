Papatyam'da Necati ile evlilik programında tanışmıştı! Feride'nin tesettürlü hali göreni şaşkınlığa uğrattı

Papatyam dizisinde Feride karakterine hayat veren Nilgün Kasapbaşoğlu'nun tesettürlü hali ilgi çekti. Huzur Sokağı için imaj değiştiren oyuncu, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Mint Prodüksiyon tarafından yapılan ve 6 Ocak 2009 yılında yayınlanan Papatyam dizisi, komik anları ile izleyenleri gülümsetti.

4 sezondan oluşan dizi 28 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 121. bölümü ile sona erdi ancak izlenme konusunda hiç sıkıntı yaşamadı.

Başrollerinde Metin Akpınar, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Deniz Oral yer aldığı dizi, herkesin ailesiyle izleyebildiği samimi bir yapımdı.

Dizide Feride karakterini canlandıran Nilgün Kasapbaşoğlu ise sempatik ve anaç tavırların ile ön plana çıktı.

Dizide seyirci olarak gittiği bir evlendirme programında Necati ile tanışan ve hayatı değişen bir kadını canlandıran oyuncu, güzelliği ile beğeni topladı.

HUZUR SOKAĞI'NDA FARKLI BİR HAVAYA BÜRÜNDÜ

Papatyam dizisinde herkes tarafından tanınan Nilgün Kasapbaşoğlu, Huzur Sokağı'nda ise Kutsi, Güven Hokna, Selin Demiratar ve Sinem Öztürk ile yer aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan dizide imajını değiştiren oyuncu, tesettür taktı. Oyuncunun o halini gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tesettürlü haline yorum yapan hayranları, "Çok yakışmış" , "Her haliniz güzel" demekten kendisini alamadı.

27 Ocak 1955 tarihinde doğan ve sayısız projede yer alan Nilgün Kaşapbaşoğlu son olarak, Müstakbel Damat filminde boy gösterdi.