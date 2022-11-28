- Haberler
- Medya Haberleri
- Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı
Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı
- 28.11.2022 - 11:16
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Yargı, Tozlu Yaka, dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 25 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları...
27 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları
Total'de birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- ISPANYA-ALMANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- YARGI KANAL D
- HIRVATISTAN-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- YARGI (OZET) KANAL D
- BELCIKA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- TOZLUYAKA FOX
- KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
AB İLK 10 PROGRAM
- ISPANYA-ALMANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- YARGI KANAL D
- HIRVATISTAN-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- BELCIKA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- YARGI (OZET) KANAL D
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- GUZEL GUNLER SHOW TV
- JAPONYA-KOSTA RIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- ANA HABER TRT 1
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- ISPANYA-ALMANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- YARGI KANAL D
- HIRVATISTAN-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- BELCIKA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- YARGI (OZET) KANAL D
- ANA HABER TRT 1
- GUZEL GUNLER SHOW TV
- KANAL D ANA HABER KANAL D