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Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı

Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı

27 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.