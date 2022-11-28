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    Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı

    27 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 28.11.2022 - 11:16
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    Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yargı, Tozlu Yaka, dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 25 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    27 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

    Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. ISPANYA-ALMANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI       TRT 1
    2. YARGI    KANAL D
    3. HIRVATISTAN-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
    4. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    5. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    6. SHOW ANA HABER          SHOW TV
    7. YARGI (OZET)     KANAL D
    8. BELCIKA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI     TRT 1
    9. TOZLUYAKA        FOX
    10. KIM MILYONER OLMAK ISTER     ATV

    Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. ISPANYA-ALMANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI       TRT 1
    2. YARGI    KANAL D
    3. HIRVATISTAN-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
    4. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    5. BELCIKA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI     TRT 1
    6. YARGI (OZET)     KANAL D
    7. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    8. GUZEL GUNLER SHOW TV
    9. JAPONYA-KOSTA RIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI   TRT 1
    10. ANA HABER        TRT 1

    Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı #3

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. ISPANYA-ALMANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI       TRT 1
    2. YARGI    KANAL D
    3. HIRVATISTAN-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
    4. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    5. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    6. BELCIKA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI     TRT 1
    7. YARGI (OZET)     KANAL D
    8. ANA HABER        TRT 1
    9. GUZEL GUNLER SHOW TV
    10. KANAL D ANA HABER      KANAL D

    Pazar reytinglerinde büyük çekişme! 27 Kasım 2022 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı #4


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